За неделю на Сумщине зарегистрировано 617 ЧП В результате пожаров 1 человек травмирован. Случаев гибели людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 86 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн. 660 тыс. грн.

Случаев выявления и обезвреживания боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области не зарегистрировано.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.