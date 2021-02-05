На Сумщине спасатели оказали помощь водителю, который сбился с маршрута (видео) 14 февраля в 21:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на автодороге между селами Яснопольщина и Поповщина, что на Липоводолинщине.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения из г. Киев в г. Лебедин водитель автомобиля «Renault Megane» сбился с маршрута и на дороге, котаря шла через поле, попал в снежный занос, из которого самостоятельно освободить авто уже не смог. Спасатели с помощью лебедки, установленной на пожарном вездеходе на базе автомобиля МАЗ, отбуксировали автомобиль на твердое покрытие, откуда он самостоятельно продолжил движение.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.