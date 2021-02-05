Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 15 февраля, в 3:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с. Вовны Шосткинского района.

Пожар обнаружила хозяйка, которая проснулась от резкого запаха дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 5:02 возгорание локализовали, а в 5:32 - ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Калиевка.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.