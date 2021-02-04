На Сумщине спасатели помогли освободить микроавтобус из снежного заноса (видео) 14 февраля в 19:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на автодороге «Сумы - Глухов» вблизи с. Новые Вирки на Белопольщине.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «OPEL VIVARO» застрял в снежном сугробе. Спасатели с помощью буксировочного троса и автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ освободили микроавтобус из снежной ловушки и отбуксировали в райотдел Национальной полиции.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.