На Сумщине спасатели помогли освободить микроавтобус из снежного заноса (видео)

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «OPEL VIVARO» застрял в снежном сугробе. Спасатели с помощью буксировочного троса и автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ освободили микроавтобус из снежной ловушки и отбуксировали в райотдел Национальной полиции.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.