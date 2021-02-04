В Сумах новый перевозчик на маршруте № 51 Об этом сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

По его словам, с сегодняшнего дня на маршруте № 51 (Песчаное - Прокофьева) вместо ООО «СНД-Автотранс» временно до проведения конкурса работает ФЛП Сезько.