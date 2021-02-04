На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 14 февраля в 15:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Тулиголовое что на Кролеветчине.

Пожар обнаружил сосед, который увидела пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие по всей площади. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии до 3 км от очага горения.

В 15:40 возгорание локализовали, а в 17:26 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, а также по одному работнику и одному автомобилю от местных пожарных команд сел Ярославец и Тулиголовое.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.