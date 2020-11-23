В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ Об этом сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1248 случаев заболевания ОРВИ, что на 13% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 61% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 472,4 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня - 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 79 жителей города - 37 взрослых и 42 детей. Это 6,3% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2033 человека провели вакцинацию против гриппа.