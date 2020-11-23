Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:25243

В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ

Об этом сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1248 случаев заболевания ОРВИ, что на 13% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 61% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 472,4 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня - 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 79 жителей города - 37 взрослых и 42 детей. Это 6,3% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2033 человека провели вакцинацию против гриппа.

Общество ОРВИ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ
25.01.2021 09:53

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 25 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

На Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом вдвое ниже порогового уровня
12.01.2021 13:24

На Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом вдвое ниже порогового уровня

Во время брифинга 12 января начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко сообщил, что на Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом...

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ
21.12.2020 11:50

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Сумчане стали больше болеть ОРВИ
30.11.2020 09:02

Сумчане стали больше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии....

23.11.2020 10:10

Сумчане стали больше болеть ОРВИ

Об этом сообщила сегодня, 23 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии....

Новости

На Сумщине 47 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:00
В Сумах новый перевозчик на маршруте № 51
Сегодня 10:49
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 10:42
В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ
Сегодня 10:25
В Сумах болеют коронавирусом 6 школьников
Сегодня 10:16
На Сумщине будут судить мужчину, который убил двух человек и пытался скрыть преступление
Сегодня 10:05
В Сумской мэрии считают, что справились с последствиями непогоды
Сегодня 09:46
В Сумской мэрии заметили отсутствие маршруток вечером
Сегодня 09:39
В Сумах патрульные остановили водителя маршрутки под кайфом
Сегодня 09:23
Кто в Сумах чаще всего умирает от коронавируса?
Сегодня 09:16
Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах
Сегодня 08:45
В Сумах горело бывшее кафе в городском парке (видео)
Сегодня 08:28
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
Вчера 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
08.02.2021 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
08.02.2021 12:54
Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
05.02.2021 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
05.02.2021 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.