В Сумах болеют коронавирусом 6 школьников Об этом сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, на сегодня в сумских школах 6 учеников, больных коронавирусной инфекцией, 9 учителей, на самоизоляции 7 классов. В детсадах болен 1 ребенок, 3 работника, на самоизоляции 1 группа.