На Сумщине будут судить мужчину, который убил двух человек и пытался скрыть преступление Ахтырской местной прокуратурой утвержден и 11 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, который лишил жизни двух человек и пытался скрыть преступление.

Происшествие случилось в Ахтырском районе. Местный житель заявил в полицию об исчезновении соседей. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили в доме два трупа - повешенного мужчину и его сожительницу со следами побоев на теле.

Как рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков, сначала все выглядело так, будто мужчина избил до смерти женщину, а потом совершил самоубийство через повешение. Однако в ходе проведенного следствия установлено, что к преступлению причастен совсем другой человек. Как выяснилось, 12 сентября 2020 года к погибшим приходил их знакомый. На почве ревности он сначала задушил мужчину, которому в тот день исполнилось 42 года, а потом избил до смерти 44-летнюю женщину. Чтобы избежать наказания, инсценировал самоубийство мужчины.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.