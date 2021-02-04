В Сумской мэрии считают, что справились с последствиями непогоды И.о. мэра Михаил Бондаренко поблагодарил коммунальщиков за профессиональный подход к выполнению своих обязанностей.

В начале аппаратного совещания и. о. городского головы Михаил Бондаренко (мэр Сум Александр Лысенко в отпуске) поблагодарил коммунальным службам за слаженную работу по ликвидации последствий непогоды.

Как отметил чиновник, прошедшая рабочая неделя и выходные были очень напряженными из-за неблагоприятных погодных условий - метели, дожди, гололедица. И, несмотря на работу в таких экстремальных условиях, коммунальные службы смогли справиться с последствиями стихии.

«Мы не остановили пассажирский транспорт. Это позволило людям добираться до места работы, в больницы, в учебные заведения. Поэтому отдельно хочу поблагодарить наших коммунальщикам за самоотверженную работу. Ведь люди работали не покладая рук в режиме 24 на 7. Спасибо коммунальщикам за их профессионализм и подход к делу», - сказал Михаил Бондаренко.