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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:46343

В Сумской мэрии считают, что справились с последствиями непогоды

И.о. мэра Михаил Бондаренко поблагодарил коммунальщиков за профессиональный подход к выполнению своих обязанностей.

В начале аппаратного совещания и. о. городского головы Михаил Бондаренко (мэр Сум Александр Лысенко в отпуске) поблагодарил коммунальным службам за слаженную работу по ликвидации последствий непогоды.

Как отметил чиновник, прошедшая рабочая неделя и выходные были очень напряженными из-за неблагоприятных погодных условий - метели, дожди, гололедица. И, несмотря на работу в таких экстремальных условиях, коммунальные службы смогли справиться с последствиями стихии.

«Мы не остановили пассажирский транспорт. Это позволило людям добираться до места работы, в больницы, в учебные заведения. Поэтому отдельно хочу поблагодарить наших коммунальщикам за самоотверженную работу. Ведь люди работали не покладая рук в режиме 24 на 7. Спасибо коммунальщикам за их профессионализм и подход к делу», - сказал Михаил Бондаренко.

Общество
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