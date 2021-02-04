На Сумщине 47 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 15 февраля года в Сумской области 47055 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 47 человек (Великописаревский район - 1, Липоводолинский район - 1, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 4, Сумы - 29, Тростянецкий район - 10).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 642 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44401 человек, из них за минувшие сутки - 76 (Белопольский район - 4, Глухов - 1, Глуховский район - 3, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 5, Лебединский район - 1, Ахтырский район - 2, Сумы - 40, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 13).