Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах Статистику предоставила сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в горбольнице № 5 на сегодня лечатся 59 сумчан, из них 23 на кислородной поддержке, 4 в отделении интенсивной терапии. В больнице № 4 26 пациентов, 22 из них получают кислород свободным потоком, 2 на неинвазивной вентиляции. В детской больнице 17 пациентов, 2 в интенсивной терапии.

В городских больницах свободно 120 ковидных коек для взрослых, все обеспечены кислородом, в детской больнице 98 коек, 64 с кислородом.

Также сумчане лечатся в областных учреждениях: в областном центре инфекционных болезней 40 человек, 36 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ; в госпитале для ветеранов 29, получают кислород свободным потоком 20, в отделении интенсивной терапии трое, 2 на ИВЛ.