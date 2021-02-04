В Сумах горело бывшее кафе в городском парке (видео) Пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании.

13 февраля в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухэтажном здании в городском парке им. Кожедуба.

Звонили случайные прохожие, которые увидели дым, который выходил из здания. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, пожар произошел в районе так называемого «Студенческого пляжа». Горел мусор в помещении на первом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. В 14:08 пожарные локализовали возгорание на площади около 10 кв. м и предотвратили дальнейшее распространение пламени. В 14:12 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. На месте пожара находилась женщина без определенного места жительства, которая сообщила, что она хотела согреться в помещении свечой, от которой внезапно загорелся мусор. Женщина испугалась и выбежала на улицу, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.