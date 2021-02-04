Шосткинские хоккеисты взяли бронзу чемпионата Украины В Житомире завершился чемпионат Украины индорхоккею среди мужчин в высшей лиге.

По итогам двух туров победителем чемпионата стала команда Сборная Винницкой области - 1. Второе место у Сборной Черновицкой области. Наша команда ХК «Шостка», составленная из игроков 2004-05 годов рождения и усиленная играющими тренерами, завершила чемпионат на третьем месте.

Состав команды: вратарь Гапеев Андрей, полевые игроки: Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Богданов Максим, Кляпчук Максим, Богданов Дмитрий, Петренко Евгений, Ольховик Александр, Гребенник Дмитрий, Бойко Станислав, Мехтиев Артём. Тренеры: Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь, Мороз Илья.

Напомним: в Суперлиге сумское "Динамо" заняло пятое место.