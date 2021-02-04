Конотопские гандболистки с бронзой чемпионата Киева 12-14 февраля в Киеве проходил Открытый чемпионат города по гандболу среди девушек 2007 г.р. и младше.

В турнире приняла участие команда Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, которая завоевала бронзовые медали. Подготовили спортсменок тренеры Паламарчук А., Поцелеуева М. и Ничик А.