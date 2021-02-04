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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30268

Сумская биатлонистка провалила гонку на чемпионате мира

Первую соревновательную неделю чемпионата мира-2021 в словенской Поклюке заканчивала женская гонка преследования.

Драматургия женской гонки не была похожа на тот сюжет, который двумя часами ранее представили мужчины. Здесь лидер на старте, победительница спринта Тирил Экхофф лишь на короткий отрезок времени между первым и вторым огневыми рубежами дала возможность соперницам помечтать о золоте. Но в целом гонку норвежка провела очень уверенно, и при двух промахах завоевала уже третье золото этого чемпионата, пишет biathlon.com.ua.

Ближайшей соперницей новоиспеченного лидера Кубка мира на протяжении гонки была Анаис Шевалье-Буше, которая провела гонку с теми же двумя промахами. Но скорость француженки сегодня была непривычно низкой – один из лидеров по этому показателю в сезоне, сегодня Анаис показала лишь 18-й ход по дистанции, и наиболее болезненно это сказалось на последнем круге.

После заключительной стойки француженка вышла второй, имея четыре секунды запаса перед Лизой Терезой Хаузер. Однако не прошло и километра, как ситуация изменилась зеркально – уже австрийка стала фаворитом в борьбе за серебро примерно с тем же гандикапом! Сил на борьбу у Шевалье-Буше уже явно не оставалось, и она даже не попыталась уцепиться за австрийкой, довольствовавшись бронзой.

Среди украинских девушек лучший результат показала Елена Пидгрушная, великолепно отработавшая на огневых рубежах! Стреляла Лена не быстро – лишь 42-е время по скорострельности, зато идеально точно, став одной из всего лишь четырех участниц персьюта, не заходивших на штрафной круг. Дистанционную скорость украинка также показывала довольно среднюю, но… только до последнего круга, на котором Лена привычно включила максимальные обороты, и в борьбе за позицию обошла ни кого-нибудь, а Марте Олсбю-Ройселанд и Дениз Херрманн! На финише Пидгрушная показала седьмой результат – лучший в нынешнем сезоне!

Для Дарьи Блашко преследование сложилось менее ярко, чем вчерашний спринт. Виной тому – неточность на огневых рубежах в лежке, на которых Даша трижды преодолевала 150 штрафных метров. Откатившись к середине гонки в четвертый десяток, Блашко пришлось включить максимальное самообладание, чтобы подняться на более высокие места. Отработав без штрафа обе стойки, на финише украинка была 24-й.

Те же три круга штрафа заработала и выпускница СумГУ Юлия Джима, которой пришлось подниматься с далекого 37-го стартового места. На чемпионате мира каждое очко – на вес золота, и сегодня Юля заработала 16 «золотых» баллов, финишировав сразу вслед за Блашко 25-й.

Сумчанка Валя Семеренко на первом же рубеже заработала четыре круга штрафа, оказавшись на последнем месте, и дальше на кубковые очки претендовать уже не могла. Заработав еще круг штрафа на втором рубеже Валя по решению тренеров прекратила борьбу в гонке, сохраняя силы для следующих стартов на чемпионате.

В общем зачете Кубка мира Тирил Экхофф начала отрываться от соперниц, почувствовав дополнительные силы от обладания желтым бибом. После персьюта она уже на 42 балла опережает экс-лидера тотала Марте Олсбю Ройселанд и на 62 – шведку Ханну Эберг. Лучшая из украинок Юлия Джима поднялась на 23-е место, а Дарья Блашко благодаря двум успешным стартам в Поклюке вернулась в топ-30.

После четырех наполненных адреналином соревновательных дней, завтра спортсмены получают день отдыха, а во вторник девушки продолжат борьбу за медали чемпионата в индивидуальной гонке.

Гонка преследования. Женщины

1.  Тирил Экхофф  (1+0+1+0) 30:38,1

2.  Лиза Тереза Хаузер (1+0+0+0) +17,3

3.  Анаис Шевалье-Буше  (0+1+0+1) +33,0

  ...

7.  Елена Пидгрушная  (0+0+0+0) +1:13,9

24.  Дарья Блашко  (2+1+0+0) +2:59,2

25.  Юлия Джима  (0+1+2+0) +2:59,4

DNF  Валя Семеренко  (4+1...)

Спорт
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