В «Романтике» провели чемпионат Сум по тхеквондо 13 февраля в МЦ «Романтика» прошел Открытый чемпионат города по тхеквондо.

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 19 команд и, представлявших 7 обалстей.

Чемпионат объединил новичков и чемпионов Украины. У каждого была возможность отработать технику и проверить свои силы перед чемпионатом Украины.

Лучшей командой турнира стала харьковская КДЮСШ №2, второй – сумская ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» - 9 золотых медалей, 8 серебряных и 9 бронзовых. Третьей – КДЮСШ ХТЗ Харьковского облсовета. 11-й стал сумской СК «Десятка» (1-1-2). Лучшим тренером стал Александр Хоменко из «Звезд Олимпа».