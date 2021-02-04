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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:37282

Глуховская биатлонистка поднялась на 14-й позиций в гонке преследования

В словацком Брезно-Осрбли в рамках третьего этапа Кубка IBU состоялся женский персьют.

После достаточно оптимистичной гонки преследования у мужчин, хотелось у женщин увидеть прогресс по сравнению с неудачным спринтом, пишет biathlon.com.ua.

Екатерина Бех, которая спринт завершила на 43-ей позиции, на старт сегодняшнего преследования не вышла.

Под 47-ым и 49-ым номерами и отставанием почти в две с половиной минуты отправились на дистанцию Ирина Петренко и глуховчанка Анна Кривонос. И обеим удалось пройти первый огневой рубеж чисто, при этом показав неплохое время стрельбы. Валерия Дмитренко, стартовавшая последней, допустила на первой лежке один промах, лишь незначительно улучшив свою позицию, в отличие от коллег по команде, которые сразу же прорвались в тридцатку.

Вторую лежку Петренко и Кривонос также в унисон прошли чисто. А Валерия Дмитренко вновь допустила один промах и, учитывая её невысокую скорость передвижения по дистанции (в шестом десятке), ошибаться Лере, конечно, было нельзя. Тем временем Ира и Аня благодаря точной стрельбе продолжали свое поступательное движение вверх в промежуточном протоколе, замкнув топ-25, где расположились в секунде друг от друга.

После третьего рубежа дороги Ирины Петренко и Анны Кривонос в этой гонке разошлись, так как Ира вновь закрыла все мишени, а вот Ане одна не покорилась. Поэтому уже около минуты разрыва стало между нашими женщинами, при этом отставание Ирины от лидеров составляло две минуты.

Тем временем сменился и лидер гонки. Если вплоть до третьей стрельбы лидировала Анна Вайдель из Германии, то первая стойка вывела вперёд Анастасию Егорову. Валерии Дмитренко в этот раз удалось закрыть все мишени.

К сожалению, на последнем огневом рубеже наши женщины не смогли продолжить тенденцию на чистую стрельбу. И Ирина, и Анна допустили сразу по два промаха, из-за чего значительно опустились вниз в промежуточном протоколе гонки. А Валерия Дмитренко опять один выстрел послала мимо.

Среди лидеров персьюта вновь вернула себе лидерство победительница спринта Ванесса Фогт, а компанию ей на пьедестале составили две Анастасии - Гореева и Егорова.

Всем троим нашим женщинам удалось в итоге улучшить свои позиции, которые были на старте: 18 мест отыграла Ирина Петренко, 14 - Анна Кривонос. Ира и Аня смогли также пополнить свою «коллекцию» кубковых очков. Валерия Дмитренко поднялась с 60-ой позиций на 53-ю. Стина Нильссон показала свой "персонал бест" на Кубке IBU на данный момент, став 8-ой.

Также отметим, что в целом по результатам гонки и Анна, и Ирина вновь показали хорошую скорострельность - в десятке лучших, чего нельзя сказать про ход по дистанции. Ни одной из наших женщин нет даже в 35-ти быстрейших.

На этом короткий третий этап Кубка IBU завершен. Соревнования продолжатся в среду короткими индивидуальными гонками.

Преследование. Женщины

1.  Ванесса Фогт  (1+0+0+0)  27:57,5

2.  Анастасия Гореева  (0+1+1+0)  +30,8

3.  Анастасия Егорова  (0+0+0+2)  +46,9

   ...

29.  Ирина Петренко  (0+0+0+2)  +3:19,5

35.  Анна Кривонос  (0+0+1+2)  +3:53,0

53.  Валерия Дмитренко  (1+1+0+1)  +5:47,9

Спорт
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