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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:28347

В Конотопе грузовик застрял на перекрестке и перекрыл движение транспорта (видео)

13 февраля в 16:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в г. Конотоп.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Коллективной и Задесенко застрял автомобиль Scania с полуприцепом и перекрыл движение транспорта на данном участке дороги.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 с помощью троса отбуксировали грузовик на участок дороги, откуда он уже самостоятельно продолжил движение.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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