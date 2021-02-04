В Конотопе грузовик застрял на перекрестке и перекрыл движение транспорта (видео) 13 февраля в 16:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в г. Конотоп.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Коллективной и Задесенко застрял автомобиль Scania с полуприцепом и перекрыл движение транспорта на данном участке дороги.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 с помощью троса отбуксировали грузовик на участок дороги, откуда он уже самостоятельно продолжил движение.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.