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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской биатлонист в ТОП-20 на чемпионате мира

Гонка преследования у мужчин на чемпионате мира в словенской Поклюке прошла с феноменально закрученным сюжетом, полным драматизма и захватывающей борьбы!

Швед Мартин Понсилуома, победивший в спринте с 11-секундным запасом, уже на первом огневом рубеже в персьюте оказался в роли догоняющего – после того как в лежке заработал два круга штрафа. Вернуться в борьбу за медали швед так и не сумел, и в итоге с шестью промахами финишировал только 13-м, пишет biathlon.com.ua.

На втором рубеже в дуэли за лидерство схлестнулись те, кто год назад в этой дисциплине разыгрывал золото. Как и на прошлогоднем чемпионате в Антхольце, Эмильен Жаклен в этой мини-дуэли оказался лучше Йоханнеса Бё: на один промах норвежца француз ответил пятью идеальными выстрелами, и ушел на дистанцию единоличным лидером. Но борьба только начиналась, потому что следом за Жакленом в погоню отправился квартет во главе с тем же Йоханнесом, компанию которому составили Стурла Легрейд, Себастьян Самуэльссон и Симон Дестьё.

Но куда там! Жаклен сегодня был неудержим! В первой стойке Эмильен включил пулемет и закрыл все мишени за 17,3 секунды!!! Это был удар под дых преследователям – ведь в тот момент, когда француз сорвался с коврика, его соперники только подходили к своим установкам. И два лидера общего зачета дрогнули: Йоханнес Бё и Стурла Легрейд допустили по промаху и отпустили вперед чисто отстрелявшихся Дестьё и Самуэльссона! Но на счастье Йоханнеса, скорость по-прежнему при нем, и всего за один круг он снова включился в борьбу за медали.

За медали, но не за победу. Жаклен, воодушевленный лидерством, совершил еще одно чудо на заключительной стойке – еще одна стрельба из 18-ти секунд! В решающий момент в борьбе за золото чемпионата мира! Невероятно!!! И даже не выкладываясь на все сто процентов на последнем круге, француз с легкостью защитил титул чемпиона мира в персьюте!

Судьбу серебра и бронзы на последнем круге решали Самуэльссон и Бё-младший. Оба заключительный огневой рубеж отработали чисто, и ушли на последний круг на дистанции трех секунд друг от друга. Себастьян, отстреляв чисто все рубежи, к этому моменту пробежал на 300 метров меньше, и, хотя Йоханнес быстро ликвидировал это небольшое отставание, сил на то, чтобы на финише выскочить из-за спины шведа, у лидера Кубка мира уже не осталось. Самуэльссон принес в копилку своей сборной серебро, а Бё завоевал бронзу, которая, впрочем, скорее расстроила Йоханнеса.

За перипетиями борьбы в стане лидеров, к сожалению, немного в тени остались прорывы в персьюте украинцев. А там было на что посмотреть! Артем Прима в сегодняшней гонке был великолепен! Даже три круга штрафа не смазали впечатление от выступления украинца. Стартовав 20-м, Артем уже после чистой лежки вышел на 12-е место и удерживал эту позицию до решающей стрельбы. И в стойке Прима еще раз закрыл все пять мишеней, и пока соперники мотали штрафные круги, Артем оказался уже девятым!

Но и этим наш спортсмен не удовлетворился, хотя ближайший из соперников, Симон Эдер, был на десятисекундной дистанции. Но Приму это не смутило, и за пару сотен метров до финиша он не только догнал австрийца, но и оставил того за спиной! Восьмое место – второй в карьере результат в гонках уровня Кубка мира и лучшее его достижение на чемпионатах мира! Поздравляем, Артем!!!

Не менее восторженных отзывов заслуживает и сумчанин Богдан Цымбал. Не имея до этого опыта борьбы в гонках преследования на таком уровне, наш спортсмен не стушевался, и показал, что и в такой компании может чувствовать себя, как рыба в воде! Один промах на четыре рубежа – лучшая стрельба среди украинцев сегодня и как награда – продвижение вперед на 12 позиций! Лишь пару дней назад Цымбал впервые завоевал кубковые очки, а сегодня уже «окопался» в топ-двадцатке с 18-м результатом! Браво, Богдан! И раз уж мы восторгались скорострельностью Жаклена, нельзя не отметить и украинца: Цымбал показал третье время работы на рубеже среди всех 60-ти участников гонки, уступив французу в этом компоненте всего шесть секунд!

А вот у капитана команды, напротив, дела на стрельбе не заладились. Причем с первых выстрелов в лежке, два из которых Дмитрий Пидручный пустил в молоко. И это было бы полбеды, но в двух стойках Дима заработал еще четыре круга штрафа, после чего надеяться на прогресс по позициям  было наивно. Пидручный пришел к финишу 28-м, обменяв свое 23-е стартовое место.

В общем зачете Кубка мира ситуация отличается стабильностью. Финишировав третьим, Йоханнес Бё еще сильнее укрепил желтый биб на своих плечах – теперь отрыв от Стурла Легрейда, финишировавшего в персьюте шестым, составляет 78 баллов. Дмитрий Пидручный и Артем Прима в тотале идут, соответственно, 29-м и 31-м.

Гонка преследования. Мужчины

1.  Эмильен Жаклен (0+0+0+0)  31:22,1

2.  Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0)  +7,3

3.  Йоханнес Тингнес Бё (0+1+1+0)  +8,1

...

8.  Артем Прима (0+1+2+0)  +2:00,6

18.  Богдан Цымбал (1+0+0+0)  +2:49,3

28.  Дмитрий Пидручный (2+0+3+1)  +3:25,2

Спорт
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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