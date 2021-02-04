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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Биатлонист с Сумщины в Топ-10 на Кубке IBU

Большой воскресный День Преследований стартовал с мужского персьюта на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

Надежды украинской команды в этой гонке связаны был в первую очередь с Тарасом Лесюком, который стартовал с высокой седьмой позиции. Шансы Тараса на высокий результат выросли уже после первой стрельбы, когда он чисто прошел огневой рубеж, поднялся на пятую строчку, а отставание с минутного сократилось вдвое! Вот только, на последующих рубежах так же чисто Лесюку отработать не удалось, и после суммарных трех промахов на финиш наш спортсмен пришел 14-м, пишет biathlon.com.ua.

Зато в обратном направлении в десятку лучших проследовал ямпольчанин Денис Насыко, еще раз обновивший свой личный рекорд в гонках Кубка IBU! На огневых рубежах он заработал те же три круга штрафа, что и Лесюк, но на дистанции был очень хорош! За время персьюта Насыко отыграл четыре позиции и финишировал на высоком десятом месте! Поздравляем, Денис! Отметим также, что вторую гонку подряд Насыко показывает лучшую среди всех спортсменов скорострельность.

Уроженец Сумщины Андрей Доценко первую половину гонки балансировал вокруг своей стартовой 23-й позиции. Чистая первая стойка позволила черниговскому спортсмену сделать рывок вперед, но на заключительном рубеже прилетела «компенсация» в виде двух кругов штрафа, и на финиш Андрей прибыл 23-м – там же, где и стартовал )

Последний из наших участников, еще один уроженец Сумщины Руслан Ткаленко стартовал очень далеко – с 51-го места. И шанс на прорыв давала только максимальная точность. Именно на стрельбу самый опытный из украинцев в гонке и сделал ставку. На четырех огневых рубежах в пассиве Руслана всего один промах, и как следствие – блестящий прорыв до 24-й позиции! Любопытно, что на финише было острейшее дружеское соперничество между Доценко и Ткаленко – секундомер зафиксировал всего 0,1 секунды в пользу Андрея!

В группе лидеров всю гонку шла интереснейшая борьба! Довольно ощутимый ветер путал спортсменам карты на стрельбище, вследствие чего в пелотоне происходили головокружительные перестановки! Достаточно сказать, что победитель спринта норвежец Хавард Богетвейт уже в двух лежках допустил четыре промаха, и в борьбе за подиум больше не участвовал, финишировав восьмым.

Норвежское знамя во главе пелотона подхватил Александер-Фьельд Андерсен, который стартовал четвертым, но на заключительную стрельбу пришел лидером благодаря трем чистым рубежам. Однако в решающий момент точность Андерсена подвела: допустив три промаха он в итоге даже не попал в призовую тройку!

А золото в гонке на последнем круге разыграли два немца: Филипп Наврат и Юстус Штрелов. Каждый из них допустил в гонке по одному промаху, и на пятый круг дистанции оба ушли в одно время, с разницей всего 0,1 секунды. Но там преимущество более опытного Наврата было уже подавляющим, и до финиша он привез партнеру по команде 15-секундный гандикап. Третьим стал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который благодаря четырем нулям в стрельбе поднялся на подиум с 11-й стартовой позиции.

Тот же Баккен продолжает преследование и в общем зачете Кубка IBU, где он уступает своему 21-летнему партнеру по команде Филипу Андерсену 13 очков. Тарас Лесюк благодаря набранным сегодня очкам поднялся уже в топ-30 и занимает 26-ю позицию.

Преследование. Мужчины

1.  Филипп Наврат (0+0+0+1)  32:15,3

2.  Юстус Штрелов (0+1+0+0)  +14,8

3.  Сиверт Гутторм Баккен (0+0+0+0)  +26,6

...

10.  Денис Насыко (1+1+0+1)  +1:34,6

14.  Тарас Лесюк (0+2+1+0)  +1:49,4

23.  Андрей Доценко (0+1+0+2)  +2:28,5

24.  Руслан Ткаленко (0+1+0+0)  +2:28,6

Спорт
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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