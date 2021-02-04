В Краснополье пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео) 13 февраля в 13:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном хозяйстве на ул. Осенней в пгт Краснополье.

На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил на площади около 2 кв. м перекрытия и стены деревянной пристройки. Возникла угроза для жилого дома, вплотную к которому находилась пристройка и для расположенной рядом летней кухни.

В 13:46 пожарные локализовали возгорание и предотвратили опасность от зданий. А в 14:22 ликвидировали пожар.

Всего на тушение привлекалось 6 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.