На Сумщине 47008 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 14 февраля в Сумской области 47008 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 87 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 3, Глухов - 1, Глуховский район - 3, Конотоп - 4, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 3, Лебединский район - 2, Ахтырка - 4, Ромны - 1, Сумы - 48, Сумской район - 1, Шостка – 12, Шосткинский район -1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 641 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44325 человек, из них за минувшие сутки - 31 (Бурынский район - 6, Глухов - 9, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 1, Сумы - 12, Сумской район - 2).