На Сумщине 87 новых случаев заболевания коронавирусом На утро 14 февраля в Сумской области 47 008 случаев заболевания COVID-19.

За субботу подтвердилось 87 новых случаев.

В Украине 3094 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1917 человек; летальных исходов - 45; выздоровели - 2002 человека; осуществлено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635).

За все время пандемии в Украине заболело - 1271143 человека; выздоровели - 1114301; летальных исходов - 24 330; проведения ПЦР-тестов - 6540785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 82 случая;

- Винницкая область - 125 случаев;

- Волынская область - 78 случаев;

- Днепропетровская область - 212 случаев;

- Донецкая область - 126 случаев;

- Житомирская область - 220 случаев;

- Закарпатская область - 207 случаев;

- Запорожская область - 34 случая;

- Ивано-Франковская область - 483 случая;

- Киевская область - 184 случая;

- Кировоградская область - 11 случаев;

- Луганская область - 22 случая;

- Львовская область - 164 случая;

- Николаевская область - 121 случай;

- Одесская область - 71 случай;

- Полтавская область - 34 случая;

- Ривненская область - 33 случая;

- Сумская область - 87 случаев;

- Тернопольская область - 126 случаев;

- Харьковская область - 93 случая;

- Херсонская область - 37 случаев;

- Хмельницкая область - 121 случай;

- Черкасская область - 80 случаев;

- Черновицкая область - 272 случая;

- Черниговская область - 71 случай.