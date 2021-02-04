На Сумщине 87 новых случаев заболевания коронавирусом

За субботу подтвердилось 87 новых случаев.
В Украине 3094 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1917 человек; летальных исходов - 45; выздоровели - 2002 человека; осуществлено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635).
За все время пандемии в Украине заболело - 1271143 человека; выздоровели - 1114301; летальных исходов - 24 330; проведения ПЦР-тестов - 6540785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 82 случая;
- Винницкая область - 125 случаев;
- Волынская область - 78 случаев;
- Днепропетровская область - 212 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 220 случаев;
- Закарпатская область - 207 случаев;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 483 случая;
- Киевская область - 184 случая;
- Кировоградская область - 11 случаев;
- Луганская область - 22 случая;
- Львовская область - 164 случая;
- Николаевская область - 121 случай;
- Одесская область - 71 случай;
- Полтавская область - 34 случая;
- Ривненская область - 33 случая;
- Сумская область - 87 случаев;
- Тернопольская область - 126 случаев;
- Харьковская область - 93 случая;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 121 случай;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черновицкая область - 272 случая;
- Черниговская область - 71 случай.