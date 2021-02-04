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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах разыграли Football Nika Cup 2021

10-13 февраля в Сумах проходил всеукраинский турнир по футзалу среди юношей 2010-2011 г.р.

Играли 7 команд по кругу в спортзале ФЦ «Барса».

Результаты:

1-й день

13:00 ДЮСШ-7 «Амур» Днепр - «Горняк-Спорт» Горишние Плавни 5:0

13:45 ФК «Альянс» Липовая Долина - ДЮСШ им. Масалитина Николаевка 9:1

14:30 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ «Юность» Лозовая 2:6

15:15 ДЮСШ-7 «Амур» - ДЮСШ им. Масалитина 11:0

16:00 ДЮСШ «Юность» - ФК «Молодь-3» Полтава 5: 0

2-й день

9:00 ФК «Молодь-3» - ФК «Альянс» 2:3

9:45 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ-7 «Амур» 0:14

10:30 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ им. Масалитина 8:0

11:15 ДЮСШ-7 «Амур» - ФК «Молодь-3» 6:1

12:00 ФК «Альянс» - ДЮСШ «Юность» 2:8

12:45 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ Глухов 3:2

12.02.21 пятницу 3-день

9:00 ДЮСШ «Юность» - ДЮСШ-7 «Амур» 2:2

9:45 ФК «Молодь-3» - «Горняк-Спорт» 1:4

10:30 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ им. Масалитина 3:0

11:15 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ «Юность» 0:1

12:00 ФК «Молодь-3» - ДЮСШ им. Масалитина 6:1

12:45 ДЮСШ Глухов - ФК «Альянс» 3:7

4-й день

8:30 ФК «Альянс» - «Горняк-Спорт» 0:3

9:15 ДЮСШ «Юность» - ДЮСШ им. Масалитина 28:0

10:00 ФК «Молодь-3» - ДЮСШ Глухов 0:1

10:45 ДЮСШ-7 «Амур» - ФК «Альянс» 6:0

В итоге победу на турнире одержали юные футболисты из Лозовой с Харьковщины, «серебро» завоевали днепряне, «бронзу» - «горняки» из Горишних Плавней с Полтавщины.

Лучшие игроки в номинациях: вратарь - Гипский Роман (ДЮСШ «Юность»), защитник - Гарефулин Руслан (ФК «Молодь-3»), полузащитник - Максименко Стас («Горняк-Спорт»), нападающий - Лотюк Михаил (ФК «Альянс»). Лучший бомбардир - Логвиненко Тимофей (ДЮСШ-7 «Амур»). Лучший игрок турнира - Бурик Ярослав (ДЮСШ «Юность» Лозовая). Приз зрительских симпатий - Ильченко Тимур и Шведун Марк (ДЮСШ Глухов). Лучший тренер - Бессонов Роман (ДЮСШ-7 «Амур» Днепр).

Спорт
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