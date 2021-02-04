В Сумах разыграли Football Nika Cup 2021 10-13 февраля в Сумах проходил всеукраинский турнир по футзалу среди юношей 2010-2011 г.р.

Играли 7 команд по кругу в спортзале ФЦ «Барса». Результаты: 1-й день 13:00 ДЮСШ-7 «Амур» Днепр - «Горняк-Спорт» Горишние Плавни 5:0 13:45 ФК «Альянс» Липовая Долина - ДЮСШ им. Масалитина Николаевка 9:1 14:30 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ «Юность» Лозовая 2:6 15:15 ДЮСШ-7 «Амур» - ДЮСШ им. Масалитина 11:0 16:00 ДЮСШ «Юность» - ФК «Молодь-3» Полтава 5: 0 2-й день 9:00 ФК «Молодь-3» - ФК «Альянс» 2:3 9:45 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ-7 «Амур» 0:14 10:30 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ им. Масалитина 8:0 11:15 ДЮСШ-7 «Амур» - ФК «Молодь-3» 6:1 12:00 ФК «Альянс» - ДЮСШ «Юность» 2:8 12:45 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ Глухов 3:2 12.02.21 пятницу 3-день 9:00 ДЮСШ «Юность» - ДЮСШ-7 «Амур» 2:2 9:45 ФК «Молодь-3» - «Горняк-Спорт» 1:4 10:30 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ им. Масалитина 3:0 11:15 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ «Юность» 0:1 12:00 ФК «Молодь-3» - ДЮСШ им. Масалитина 6:1 12:45 ДЮСШ Глухов - ФК «Альянс» 3:7 4-й день 8:30 ФК «Альянс» - «Горняк-Спорт» 0:3 9:15 ДЮСШ «Юность» - ДЮСШ им. Масалитина 28:0 10:00 ФК «Молодь-3» - ДЮСШ Глухов 0:1 10:45 ДЮСШ-7 «Амур» - ФК «Альянс» 6:0 В итоге победу на турнире одержали юные футболисты из Лозовой с Харьковщины, «серебро» завоевали днепряне, «бронзу» - «горняки» из Горишних Плавней с Полтавщины. Лучшие игроки в номинациях: вратарь - Гипский Роман (ДЮСШ «Юность»), защитник - Гарефулин Руслан (ФК «Молодь-3»), полузащитник - Максименко Стас («Горняк-Спорт»), нападающий - Лотюк Михаил (ФК «Альянс»). Лучший бомбардир - Логвиненко Тимофей (ДЮСШ-7 «Амур»). Лучший игрок турнира - Бурик Ярослав (ДЮСШ «Юность» Лозовая). Приз зрительских симпатий - Ильченко Тимур и Шведун Марк (ДЮСШ Глухов). Лучший тренер - Бессонов Роман (ДЮСШ-7 «Амур» Днепр).