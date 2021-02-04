В Сумах разыграли Football Nika Cup 2021

Играли 7 команд по кругу в спортзале ФЦ «Барса».
Результаты:
1-й день
13:00 ДЮСШ-7 «Амур» Днепр - «Горняк-Спорт» Горишние Плавни 5:0
13:45 ФК «Альянс» Липовая Долина - ДЮСШ им. Масалитина Николаевка 9:1
14:30 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ «Юность» Лозовая 2:6
15:15 ДЮСШ-7 «Амур» - ДЮСШ им. Масалитина 11:0
16:00 ДЮСШ «Юность» - ФК «Молодь-3» Полтава 5: 0
2-й день
9:00 ФК «Молодь-3» - ФК «Альянс» 2:3
9:45 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ-7 «Амур» 0:14
10:30 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ им. Масалитина 8:0
11:15 ДЮСШ-7 «Амур» - ФК «Молодь-3» 6:1
12:00 ФК «Альянс» - ДЮСШ «Юность» 2:8
12:45 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ Глухов 3:2
12.02.21 пятницу 3-день
9:00 ДЮСШ «Юность» - ДЮСШ-7 «Амур» 2:2
9:45 ФК «Молодь-3» - «Горняк-Спорт» 1:4
10:30 ДЮСШ Глухов - ДЮСШ им. Масалитина 3:0
11:15 «Горняк-Спорт» - ДЮСШ «Юность» 0:1
12:00 ФК «Молодь-3» - ДЮСШ им. Масалитина 6:1
12:45 ДЮСШ Глухов - ФК «Альянс» 3:7
4-й день
8:30 ФК «Альянс» - «Горняк-Спорт» 0:3
9:15 ДЮСШ «Юность» - ДЮСШ им. Масалитина 28:0
10:00 ФК «Молодь-3» - ДЮСШ Глухов 0:1
10:45 ДЮСШ-7 «Амур» - ФК «Альянс» 6:0
В итоге победу на турнире одержали юные футболисты из Лозовой с Харьковщины, «серебро» завоевали днепряне, «бронзу» - «горняки» из Горишних Плавней с Полтавщины.
Лучшие игроки в номинациях: вратарь - Гипский Роман (ДЮСШ «Юность»), защитник - Гарефулин Руслан (ФК «Молодь-3»), полузащитник - Максименко Стас («Горняк-Спорт»), нападающий - Лотюк Михаил (ФК «Альянс»). Лучший бомбардир - Логвиненко Тимофей (ДЮСШ-7 «Амур»). Лучший игрок турнира - Бурик Ярослав (ДЮСШ «Юность» Лозовая). Приз зрительских симпатий - Ильченко Тимур и Шведун Марк (ДЮСШ Глухов). Лучший тренер - Бессонов Роман (ДЮСШ-7 «Амур» Днепр).