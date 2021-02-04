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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:15320

В Старом Селе под Сумами жители протестуют против свалки медицинских отходов

В Старом Селе, что под Сумами, жители собрались на общее собрание в полдень 13 февраля. Все – из-за свалки медицинских отходов, которое накопила местная фирма с осени 2020 года.

В начале декабря местные жители обнаружили медицинские отходы. Использованные защитные маски и пробирки от ПЦР-тестов лежали под открытым небом. Тогда удалось выяснить, что складские помещения, куда в Старом Селе свозили медицинские отходы, в настоящее время арендует ООО «Сумиполимербуд», пишет Суспільне.

Жители села собрались, потому что с тех пор свалку никто не убирает. На собрании выступил глава Нижнесыроватской ОТГ Вячеслав Суспицын. Он сказал, что обращался в областной совет с просьбой выделить средства на утилизацию свалки. По его информации, на это нужно 3 миллиона гривен.

В конце собрания люди проголосовали за то, чтобы инициировать обращение главы ОТГ и старосты в правоохранительные органы по вывозу мусора с территории села, признать Нижнесыроватскую ОТГ потерпевшей стороной. Также люди выразили недоверие старосте Еременко из-за служебной халатности.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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