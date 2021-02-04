Сумская биатлонистка только 50-я в спринте на чемпионате мира Чемпионат мира-2021 продолжился сегодня, 13 февраля, женским спринтом.

К старту гонки погода в словенской Поклюке показала свой норовистый характер. Еще вчера перед стартом мужчин в районе стадиона установилась морозная погода, заставившая сегодня девушек утепляться перед выходом на старт. Но к этому добавился еще и сильный порывистый ветер: флажки перед установками то провисали, то разрывались в горизонтальном положении. Как следствие, многое в результате спортсменок зависело от того, повезет или нет девушкам с порывом во время стрельбы, пишет biathlon.com.ua.

Впрочем, когда не очень везет с ветром, можно компенсировать это мастерством при выборе момента выстрела. Именно такое мастерство принесло сегодня успех Тирил Экхофф! Не сказать, что норвежка попадала в полный штиль на стадионе. Интервалы между выстрелами говорили о том, что норвежке приходилось бороться с ветром – в скорострельности Тирил уступила лидеру в этом компоненте Алле Гиленко 24 секунды! Но зато, в отличие от большинства соперниц, Экхофф закрыла все мишени! Скорость норвежки по-прежнему остается с нею, и на последнем круге Тирил выдала отличный отрезок, не оставив шансов соперницам!

А бороться было с кем: стартовавшая в трех минутах после Экхофф белоруска Анна Сола также идеально справилась со всеми мишенями и на дистанцию последнего круга вышла, опережая график норвежки на полсекунды! Борьба за золото? Нет, увы. Для Анны скорость Тирил пока – непреодолимое препятствие. На заключительном отрезке дистанции Сола уступила не только Экхофф, но даже не смогла удержать серебро, которое завоевала быстрейшая лыжница в этой гонке – Анаис Шевалье-Буше, компенсировавшая ходом круг штрафа.

Но и бронза для белорусской спортсменки – феноменальный успех, ведь ранее Сола никогда не была на подиумах гонок Кубка мира, а единственное до сегодняшнего дня попадание в десятку лучших случилось год назад, на этапе в Рупольдинге, когда белоруска стала четвертой в спринте.

К сожалению, ни одной из украинских девушек пройти оба огневых рубежа без штрафа не удалось. Тем не менее, две наших спортсменки, пробежав по одному кругу штрафа, финишировали в числе 15-ти сильнейших!

Елена Пидгрушная начала гонку очень размеренно. Хотя, по словам спортсменки работала она на максимуме, но отставание на первом круге перевалило за полминуты. А тут еще и случился промах… Провал спринта? Но именно в такие моменты включается бесценный опыт Лены. Вторую стрельбу Пидгрушная отработала быстро и точно, а на последнем отрезке включила свою феноменальную финишную скорость – на третьем круге график украинки – второй среди всех участниц спринта! В итоге капитану женской команды всего одной позиции не хватило, чтобы войти в топ-десятку.

Великолепный спринт, лучший в своей карьере, провела и Дарья Блашко, стартовавшая одной из последних в этой гонке. На дистанции она шла ровнее, чем Пидгрушная, но по чистой скорости общее время время Лены и Даши почти идентичное. А небольшое отставание Блашко на финише обусловлено менее высокой скорострельностью. Итоговая позиция Блашко – 14-я, и это самое высокое место нашей спортсменки в спринтерских гонках на уровне Кубка мира.

Третий результат украинок в зачетной зоне показала Юлия Джима – по скорости она оказалась быстрейшей в нашей команде, выиграв у Пидгрушной на дистанции полсекунды. А вот на рубежах Юля была менее удачливой – три промаха вынудили ее до последних метров бороться за попадание в кубковые очки – 37-я строчка в финишном протоколе.

С теми же тремя кругами штрафа прошла рубежи и сумчанка Валя Семеренко. Однако на дистанции она выглядела менее убедительно, что вылилось в итоговый 50-й результат.

Победа в спринте принесла Тирил Экхофф не только золото чемпионата мира, но и желтый биб на следующую гонку! Лидерство в общем зачете норвежка отобрала у подруги по сборной Марте Олсбю Ройселанд, которая сегодня из-за двух промахов финишировала только шестой, и теперь отстает в тотале на 14 баллов. Третьей остается Ханна Эберг, ставшая сегодня 10-й и отстающая от лидера теперь на 30 баллов. Среди украинских девушек лучшая по-прежнему Юлия Джима, сохранившая после этой гонки 24-е место.

В Кубке наций наши девушки вынуждены были пропустить вперед итальянок, у которых сегодня феерила Лиза Виттоцци, ставшая пятой в спринте. Украина же в командном зачете теперь девятая.

Ну а завтра без пауз борьба за медали чемпионата мира в Поклюке продолжится гонками преследования.

Спринт. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+0) 21:18,7

2. Анаис Шевалье-Буше (0+1) +12,0

3. Анна Сола (0+0) +14,4

...

11. Елена Пидгрушная (1+0) +1:05,4

14. Дарья Блашко (1+0) +1:12,2

37. Юлия Джима (1+2) +1:58,4

50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7