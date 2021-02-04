Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:00274

Сумская биатлонистка только 50-я в спринте на чемпионате мира

Чемпионат мира-2021 продолжился сегодня, 13 февраля, женским спринтом.

К старту гонки погода в словенской Поклюке показала свой норовистый характер. Еще вчера перед стартом мужчин в районе стадиона установилась морозная погода, заставившая сегодня девушек утепляться перед выходом на старт. Но к этому добавился еще и сильный порывистый ветер: флажки перед установками то провисали, то разрывались в горизонтальном положении. Как следствие, многое в результате спортсменок зависело от того, повезет или нет девушкам с порывом во время стрельбы, пишет biathlon.com.ua.

Впрочем, когда не очень везет с ветром, можно компенсировать это мастерством при выборе момента выстрела. Именно такое мастерство принесло сегодня успех Тирил Экхофф! Не сказать, что норвежка попадала в полный штиль на стадионе. Интервалы между выстрелами говорили о том, что норвежке приходилось бороться с ветром – в скорострельности Тирил уступила лидеру в этом компоненте Алле Гиленко 24 секунды! Но зато, в отличие от большинства соперниц, Экхофф закрыла все мишени! Скорость норвежки по-прежнему остается с нею, и на последнем круге Тирил выдала отличный отрезок, не оставив шансов соперницам!

А бороться было с кем: стартовавшая в трех минутах после Экхофф белоруска Анна Сола также идеально справилась со всеми мишенями и на дистанцию последнего круга вышла, опережая график норвежки на полсекунды! Борьба за золото? Нет, увы. Для Анны скорость Тирил пока – непреодолимое препятствие. На заключительном отрезке дистанции Сола уступила не только Экхофф, но даже не смогла удержать серебро, которое завоевала быстрейшая лыжница в этой гонке – Анаис Шевалье-Буше, компенсировавшая ходом круг штрафа.

Но и бронза для белорусской спортсменки – феноменальный успех, ведь ранее Сола никогда не была на подиумах гонок Кубка мира, а единственное до сегодняшнего дня попадание в десятку лучших случилось год назад, на этапе в Рупольдинге, когда белоруска стала четвертой в спринте.

К сожалению, ни одной из украинских девушек пройти оба огневых рубежа без штрафа не удалось. Тем не менее, две наших спортсменки, пробежав по одному кругу штрафа, финишировали в числе 15-ти сильнейших!

Елена Пидгрушная начала гонку очень размеренно. Хотя, по словам спортсменки работала она на максимуме, но отставание на первом круге перевалило за полминуты. А тут еще и случился промах… Провал спринта? Но именно в такие моменты включается бесценный опыт Лены. Вторую стрельбу Пидгрушная отработала быстро и точно, а на последнем отрезке включила свою феноменальную финишную скорость – на третьем круге график украинки – второй среди всех участниц спринта! В итоге капитану женской команды всего одной позиции не хватило, чтобы войти в топ-десятку.

Великолепный спринт, лучший в своей карьере, провела и Дарья Блашко, стартовавшая одной из последних в этой гонке. На дистанции она шла ровнее, чем Пидгрушная, но по чистой скорости общее время время Лены и Даши почти идентичное. А небольшое отставание Блашко на финише обусловлено менее высокой скорострельностью. Итоговая позиция Блашко – 14-я, и это самое высокое место нашей спортсменки в спринтерских гонках на уровне Кубка мира.

Третий результат украинок в зачетной зоне показала Юлия Джима – по скорости она оказалась быстрейшей в нашей команде, выиграв у Пидгрушной на дистанции полсекунды. А вот на рубежах Юля была менее удачливой – три промаха вынудили ее до последних метров бороться за попадание в кубковые очки – 37-я строчка в финишном протоколе.

С теми же тремя кругами штрафа прошла рубежи и сумчанка Валя Семеренко. Однако на дистанции она выглядела менее убедительно, что вылилось в итоговый 50-й результат.

Победа в спринте принесла Тирил Экхофф не только золото чемпионата мира, но и желтый биб на следующую гонку! Лидерство в общем зачете норвежка отобрала у подруги по сборной Марте Олсбю Ройселанд, которая сегодня из-за двух промахов финишировала только шестой, и теперь отстает в тотале на 14 баллов. Третьей остается Ханна Эберг, ставшая сегодня 10-й и отстающая от лидера теперь на 30 баллов. Среди украинских девушек лучшая по-прежнему Юлия Джима, сохранившая после этой гонки 24-е место.

В Кубке наций наши девушки вынуждены были пропустить вперед итальянок, у которых сегодня феерила Лиза Виттоцци, ставшая пятой в спринте. Украина же в командном зачете теперь девятая.

Ну а завтра без пауз борьба за медали чемпионата мира в Поклюке продолжится гонками преследования.

Спринт. Женщины

1.  Тирил Экхофф (0+0)  21:18,7

2.  Анаис Шевалье-Буше (0+1)  +12,0

3.  Анна Сола (0+0)  +14,4

...

11.  Елена Пидгрушная (1+0)  +1:05,4

14.  Дарья Блашко (1+0)  +1:12,2

37.  Юлия Джима (1+2)  +1:58,4

50.  Валя Семеренко (1+2)  +2:24,7

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
Вчера 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
08.02.2021 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
08.02.2021 12:54
Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
05.02.2021 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
05.02.2021 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.