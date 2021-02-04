Глуховская биатлонистка отметилась скорострельностью Первый соревновательный день третьего этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли завершала женская спринтерская гонка.

И если в мужском спринте украинские болельщики могли возлагать надежды на семерых участников от нашей страны, то в женском спринте от Украины было всего пять спортсменок. Но надо сказать, что и стартовый лист в целом был непривычно коротким - всего 92 биатлонистки были заявлены на старт, пишет biathlon.com.ua.

Екатерина Бех отправилась на лыжню первой из украинок - ей достался третий стартовый номер. Но уже на первой отсечке возникли опасения за итоговый результат, так как скоростью Катя на фоне соперниц не блистала. А промахнувшись дважды уже на первом огневом рубеже, тем самым дальше рассчитывать на высокие места в этой гонке вряд ли могла. Да и на стойке последняя мишень Кате не покорилась, еще больше усложнив задачу попадания в зачетную зону.

Глуховчанка Анна Кривонос также не была лучшей ходом на разгоне, а после того, как на каждом из рубежей по одному выстрелу отправила мимо, и скоростью "просела", поэтому на финише оказалась ниже, чем допустившая на промах больше Катя Бех.

Наш снайпер Ирина Петренко также не обошлась без ошибок на стрельбе - и в лёжке, и в стойке Ирой был допущен один промах. "Ногами" Петренко до первой стрельбы была сильнее коллег по команде, а вот на второй и третий круг у спортсменки, которая только возвращается в спорт после паузы, сил уже немного не хватило.

Надежда Белкина и Валерия Дмитренко, стартовавшие в последней стартовой группе, показали на разгоне скорости за пределами ТОП-60. При этом Надежде ещё и не удалось отстреляться чисто: две ошибки на стрельбе лежа и ещё одна на стрельбе стоя делали задачу попадания в гонку преследования практически невыполнимой.

Валерия Дмитренко вышла на старт последней из украинок, но единственная при этом смогла "сделать 0", причем на обоих огневых рубежах. Но на лыжне Лере было очень тяжело... И с чистой стрельбой и шестидесятым итоговым результатом Дмитренко стала последней из участниц, пробившихся в персьют.

Таким образом, ни одна из украинок сегодня не смогла набрать кубковые очки. Из плюсов в этой стринтерской гонке отметим разве что хорошую скорострельность Анны Кривонос и Екатерины Бех (обе в десятке по скорости стрельбы), но жаль, что подвела точность.

Победу в гонке праздновала немка Ванесса Фогт, а ее коллега по команде Анна Вайдель разместилась на третьей позиции. Место между ними на пьедестале заняла Екатерина Носкова.

Спринт. Женщины

1. Ванесса Фогт (0+0) 20:31,2

2. Екатерина Носкова (0+0) +0,6

3. Анна Вайдель (0+0) +5,7

...

43. Екатерина Бех (2+1) +2:06,7

47. Ирина Петренко (1+1) +2:15,2

49. Анна Кривонос (1+1) +2:19,4

60. Валерия Дмитренко (0+0) +2:36,0

73. Надежда Белкина (2+1) +3:24,4