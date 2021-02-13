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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:27207

В Сумах наркоманка собиралась уколоться прямо в подъезде

Патрульные обнаружили у женщины, вероятно, наркотическое вещество.

Жители одного из домов на улице Харьковской вызвали патрульных, потому что в подъезде они обнаружили неизвестную им женщину. Ни в одной из квартир она не проживала, и вела себя как-то подозрительно.

Приехав на место происшествия, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили гражданку, о которой и сообщили сумчане. 36-летняя женщина не смогла объяснить цель своего пребывания в доме. В то же время она очень нервничала.

Инспекторы провели ей поверхностную проверку и обнаружили шприц с жидкостью, а также зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета, вероятно, наркотического происхождения.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.

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