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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На следующей неделе Кабмин введет новый адаптивный карантин: каким он будет

Проект постановления о карантинных ограничениях, который Минздрав планирует вынести на рассмотрение правительства, предусматривает введение четырех зон эпидемиологических ограничений.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Новое постановление должно быть принято и опубликовано не позднее 18 февраля.

По словам замминистра, проект предусматривает деление областей на четыре зоны – зеленую, желтую, красную и оранжевую.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

- загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 000 населения в течение семи дней;

- рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 000 населения;

- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

Желтый уровень, по словам Ляшко, это тот уровень, который уже действует на территории Украины. Оранжевый будут вводить при превышении одного из пяти индикаторов. Оранжевый уровень, по словам замминистра, – это сигнал, что может быть введен красный уровень, пишет Лига.нет.

Общество
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голова Сумської ОДА

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