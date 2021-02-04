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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:07281

Сумские биатлонисты «в очках» на Кубке IBU

После январского «сумасшествия», когда в гонках Кубка IBU участвовало по полторы сотни спортсменов, в заявочном списке мужского спринта в словацком Брезно-Осрбли, который открывал программу третьего этапа, было «всего» 110 участников.

Правда, проще от этого не стало – уменьшение числа стартующих произошло в основном за счет юниоров, которые уже начали подготовку к своему чемпионату мира, пишет biathlon.com.ua.
Первый соревновательный день в Осрбли встретил морозной и солнечной погодой – назвать условия для биатлона идеальными мешал сильный порывистый ветер, создававший немало проблем спортсменам на огневых рубежах. Удивительно, но даже в таких непростых ветровых условиях нашлось несколько участников, проведших оба огневых рубежа без штрафа.
Именно два нуля на стрельбе позволили Хаварду Богетвейту выиграть спринт с почти полуминутым перевесом! К чистой стрельбе норвежец добавил еще и второй среди всех участников ход по дистанции, и уже на выходе со второго огневого рубежа сомнений в его победе не оставалось. На финише он на 27 секунд опередил немца Юстуста Штрелова, который также избежал захода на штрафной круг. Третьим стал еще один норвежец Эрленн Бьонтегор, который поднялся на подиум, несмотря на два круга штрафа и с отставанием 43 секунды от победителя.
Был свой герой-снайпер и в украинской команде. Тарас Лесюк провел лучшую для себя гонку в нынешнем сезоне! Чисто отработав оба огневых рубежа, Тарас финишировал седьмым, на одну позицию улучшив свое предыдущее личное достижение в гонках Кубка IBU!
Но еще более значительно собственный рекорд улучшил ямпольчанин Денис Насыко, который в заявку нашей команды на этот этап попал буквально в последний момент. Сегодняшняя гонка нашему 25-летнему спортсмену удалась практически идеально – лишь один промах на огневых рубежах, третья среди всех соперников скорострельность и довольно приличный ход позволили Насыко занять 14-ю позицию. Предыдущий личный рекорд, установленный в Арбере еще четыре года назад, перекрыт сразу на 12 строчек!
Третий результат команды для Кубка наций и очки в собственную корзину личного зачета добыл уроженец Сумщины Андрей Доценко. Точность его подвела чуть больше, чем двух партнеров по команде, финишировавших выше – в пассиве Андрея два круга штрафа. Но при этом сумма скорости и скорострельности позволили финишировать 23-м.
Еще четверо наших ребят выступили гораздо менее удачно. И если уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, финишировавший 51-м с четырьмя промахами еще может попытаться реабилитироваться завтра в гонке преследования, то для Сергея Теленя (70-й), Руслана Бригадира (86-й) и Виталия Труша (94-й) третий этап Кубка IBU завершился уже после дебютного старта – в персьют они пробиться не сумели.
В общем зачете продолжают лидировать норвежцы Филип Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен, дистанция между которыми выросла до 21 балла. Лучшими из украинцев остаются Богдан Цымбал и Артем Прима, которые, впрочем, на Кубке IBU этого сезона уже не выступают. Тарас Лесюк благодаря успешному спринту поднялся в топ-40 тотала.
Спринт. Мужчины
1. Хавард Богетвейт (0+0) 25:13,4
2. Юстус Штрелов (0+0) +27,3
3. Эрленн Бьонтегор (0+2) +43,4
...
7. Тарас Лесюк (0+0) +1:01,4
14. Денис Насыко (1+0) +1:21,9
23. Андрей Доценко (1+1) +1:41,8
51. Руслан Ткаленко (2+2) +2:37,0
70. Сергей Телень (1+1) +3:14,4
86. Руслан Бригадир (1+2) +4:07,1
94. Виталий Труш (2+2) +4:49,6

Спорт
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