Сумские футзалисты вышли в плей-офф По итогам регулярного чемпионата Экстра-лиги АФФК «Сумы» занял восьмое место.

Сегодня, 13 февраля, завершился 18-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге. После вчерашней ничьи в Киеве сумчане вышли на 8-е место и ждали последних матчей, которые игрались сегодня. В матче «Инбев» (Житомир) –«Сокол» (Хмельницкий) обе команды устраивала ничья, но хозяева все-таки были сильнее 3:2. В другом поединке «Кардинал-Ривне» обыграл харьковскую команду «Монолит-Viva Cup» 6:4.

Таким образом, в ¼ финала сумчане встретятся с чемпионом Украины херсонским «Продэксимом». Остальные пары: «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Монолит-Viva Cup», «ХИТ» (Киев) – «Инбев», «Энергия» (Львов) – «Кардинал-Ривне».