Житель Сумщины потерял 12 тысяч грн, покупая смартфон в Интернете В Путивле жертвой Интернет-мошенника стал 21-летний мужчина, который пытаясь купить мобильный телефон, потерял почти двенадцать тысяч гривен.

В полицию обратился житель города Путивль, который сообщил правоохранителям, что наткнулся на объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с продавцом и согласившись на условия покупки товара, потерпевший перечислил со своей банковской карты на интернет-счет злоумышленника 11 165 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры для установления личности мошенника.

Работники полиции обращаются к гражданам с предостережением не доверять незнакомым телефонным собеседникам. К сожалению, невозможно предсказать, какая следующая преступная идея возникнет у аферистов и какую новую «схему» они реализуют.

Будьте максимально внимательными и осторожными, не дайте шанса ворам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.