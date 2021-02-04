В Сумах внук набросился с ножом на родную бабушку 28-летний сумчанин нанес ножевые ранения своей 73-летней бабушке.

На специальную линию «102» позвонила сама пострадавшая. Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что бабушка почти не общалась с внуком, но иногда приносила ему продукты питания, которые просто оставляла на пороге квартиры. Вчера она снова принесла пакет с приобретенными гостинцами, но на этот раз внук, открыв дверь, схватил старушку за руку и пытался затащить ее в квартиру. В руках у него был нож, им он нанес бабушке множественные телесные повреждения, после чего столкнул ее с лестницы. На подозрительный шум отреагировали соседи, что заставило мужчину отступить и закрыться за дверью собственной квартиры.

В настоящее время жизни пожилой женщины ничего не угрожает. После оказанной медицинской помощи потерпевшая отпущена домой.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.