26-летняя глуховчанка зарезала сожителя во время пьяной ссоры Полицейские задержали женщину, которую обоснованно подозревают в убийстве сожителя.

Происшествие произошло в городе Глухов.

О внезапной смерти 35-летнего жителя Глухова в полицию сообщила родственница погибшего. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.

«При осмотре тела покойника эксперты обнаружили ножевое ранение в грудь, которое и стало причиной его смерти, - рассказывает Александр Вернигоров, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции. - Подозрение сразу пало на 26-летнюю сожительницу мужчины, хотя сначала она и отрицала свою вину».

Как установили правоохранители, в тот вечер супруги употребляли спиртные напитки, и в очередной раз поссорились. Последним аргументом в их ссоре стал нож, который женщина схватила со стола и ударила им сожителя в грудь. После совершенного пошла спать.

В тот же вечер она нашла его мертвым и сообщила об этом родственникам, умолчав о ссоре и ноже.

По словам соседей, мужчина и женщина вели антиобщественный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. В их доме часто возникали ссоры.

Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, она находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». За содеянное ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.