Минобразования советует с понедельника отправить всех школьников на дистанционное обучение В школах Украины уже с понедельника может начаться дистанционное обучение. В Сумах оно введено со вчерашнего дня.

Минобразования разослало письма в регионы с рекомендацией рассмотреть возможность временного перевода детей на дистанционное обучение. На этот раз - не из-за ковида, а из-за сложных погодных условий.

Минобразования советует с понедельника отправить всех школьников на дистанционное обучение, пишет today.ua.

Уже в эти выходные на смену мощным снегопадам почти во всех регионах страны должны прийти сильные морозы. Кое-где синоптики прогнозируют ночные температуры на уровне 25-30 градусов мороза. И дневные температуры будут не намного выше. По крайней мере, 15-18 градусов ниже нуля ожидают и днем.

Поэтому Минобразования советует перевести временно школьников на дистанционное обучение, чтобы избежать переохлаждения детей по дороге в школу и обратно. Впрочем, это не прямое указание, а лишь рекомендация Минобразования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - пишут в письме Министерства.