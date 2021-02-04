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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:2430

У холі сумського суду відкрилася виставка Світлани Качуровської «Світайлики»

У господарському суді Сумської області сьогодні відкрилася виставка художниці Світлани Качуровської «Світайлики».

Як розповідає авторка виставки «світайлики»- це щирі та добрі створіння, які будять людей на світанку та додають бадьорості на весь день. Сама виставка має назву «Весняне пробудження», яка присвячена до свята весни. Експозиція створена з одного великого колажу, на якому зображені 20 картин Світлани. За словами голови господарського суду сумської області Євгенії Жерьобкіної, вже традиційно хол господарського суду Сумської області є майданчиком для проведення мистецьких заходів, виставок та флеш-мобів. Суд відіграє не лише ключову роль в здійсненні правосуддя в господарському судочинстві, а ще підтримує одвічні традиції мистецтва і гарного смаку. Для того щоб прийняти рішення, ухвалу, теж потрібний гарний смак відчуття внутрішньої гармонії та об'єктивності. Адже терези правосуддя – це уособлення рівноваги, внутрішньої тиші і безмежної справедливості. Не дарма відомі художники Феміду та Музу, мистецтво та правосуддя зображували поряд.
 
Суд працює на вістрі конфліктів, а мистецтво навпаки – здатне об'єднувати та надихати.
 
Експозиція в холі суду буде розміщена до кінця лютого.
 
А напередодні Дня усіх закоханих,канцелярія суду підготували композицію «Щире серце» і кожен охочий може витягнути валентинку із своїм особливим побажанням.
Досуг
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