У холі сумського суду відкрилася виставка Світлани Качуровської «Світайлики»

Як розповідає авторка виставки «світайлики»- це щирі та добрі створіння, які будять людей на світанку та додають бадьорості на весь день. Сама виставка має назву «Весняне пробудження», яка присвячена до свята весни. Експозиція створена з одного великого колажу, на якому зображені 20 картин Світлани. За словами голови господарського суду сумської області Євгенії Жерьобкіної, вже традиційно хол господарського суду Сумської області є майданчиком для проведення мистецьких заходів, виставок та флеш-мобів. Суд відіграє не лише ключову роль в здійсненні правосуддя в господарському судочинстві, а ще підтримує одвічні традиції мистецтва і гарного смаку. Для того щоб прийняти рішення, ухвалу, теж потрібний гарний смак відчуття внутрішньої гармонії та об'єктивності. Адже терези правосуддя – це уособлення рівноваги, внутрішньої тиші і безмежної справедливості. Не дарма відомі художники Феміду та Музу, мистецтво та правосуддя зображували поряд.

Суд працює на вістрі конфліктів, а мистецтво навпаки – здатне об'єднувати та надихати.