На Сумщине 46921 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 13 февраля в Сумской области 46921 случай заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 130 человек (Белопольский район - 7, Великописаревский район - 1, Глухов – 12, Глуховский район - 2, Кролевецкий район - 20, Лебедин - 1, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 6, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 1, Ромны - 1, Сумы - 55, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 6, Ямпольский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине был зафиксирован 641 летальный случай, из них за минувшие сутки - 2 (Липоводолинский район 1, Роменский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 43811 человек, из них за минувшие сутки - 37 (Глухов 1, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 3, Сумы – 17, Сумской район - 2, Шостка - 3, Ямпольский район - 2).