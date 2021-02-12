Завод «Богдан-Моторс» приступил к изготовлению троллейбусов для Сум Автосборочный завод № 1 корпорации «Богдан-Моторс» начал работу по изготовлению троллейбусов «Богдан Т70117» для города Сумы.

В настоящее время уже готов к укомплектованию первый окрашенный кузов троллейбуса, пишет –metallurgprom.

Напомним: 23 июня 2020 года между заводом и КП «Электроавтотранс» был подписан договор о поставках 19 единиц троллейбусов «Богдан Т70117».

«Богдан Т70117» - это 12-метровый низкопольный троллейбус, предназначенный для городского пользования и общей пассажировместимостью 105 человек, из них - 34 места для сидения. Троллейбус оборудован специальным откидным пандусом, а также креплением для фиксации коляски в салоне.

Стоит отметить, что троллейбусный парк города Сумы сейчас насчитывает 16 троллейбусов производства Луцкого автозавода «Богдан». В июле 2019 года был выполнен договор на поставку 4 троллейбусов «Богдан Т70117» для города. В 2020 году Сумы новых троллейбусов не увидели.