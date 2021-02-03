«За что мы платим в маршрутках 7 гривен»: в Сумах появился информационный куб В центре Сум 12 февраля, в 10.00, появился куб. Разместили его представители «Сумской платформы реформ», чтобы рассказать горожанам, за что они платят в маршрутках 7 гривен.

На кубе указано, какие условия по договору должны выполнять частные перевозчики, пишет Суспільне.

Это и вежливые водители, и соблюдение графика, и движение в вечернее время до 22.00, 300 машин - на маршрутах», - говорит представитель «Сумской платформы реформ» Ярослав Янушев.

Кроме этого, в условиях договора онлайн-отслеживание, информация о движении маршруток на каждой остановке, надлежащее санитарно-техническое состояние и высадка-посадка пассажиров на каждой остановке.

«Очень резко поднялись цены на маршрутки, и это несправедливая цена. Машины все - старые и в очень неприличном состоянии», - сказал сумчанин Виталий Марков.

Информационный куб планируют выставлять время от времени в центре Сум. Он - один из этапов проекта по повышению информированности граждан о полномочиях местных властей. До этого были лайтбоксы и бигборды о полномочиях депутатов. Финансируется он Агентством США по международному развитию и продлится до марта 2021 года.