В Ахтырке поймали наркодилера с Полтавщины На прошлой неделе работники полиции получили информацию о том, что житель Полтавской области приехал в Ахтырку с целью сбыта наркотиков.

В ходе проверки информация подтвердилась. Как установили полицейские, парню удалось осуществить задуманное, заработав на этом 1000 гривен. После получения результатов экспертизы было установлено, что вес сбытого составляет 420 граммов.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято еще несколько растений конопли в высушенном состоянии.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.