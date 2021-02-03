Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате мира Первой личной гонкой чемпионата мира-2021 в словенской Поклюке стал мужской спринт.

Как и прогнозировали синоптики, гонка прошла в отличных для биатлона погодных условиях, позволивших всем стартовым номерам показывать оптимальные скорости, пишет biathlon.com.ua.

Тем не менее, первое личное золото чемпионата досталось тому, кто из числа фаворитов стартовал раньше всех! Швед Мартин Понсилуома, не имевший до сегодняшнего дня личных побед, в этой гонке добился титула чемпиона мира! Несмотря на достаточно комфортные условия для стрельбы, чисто два рубежа прошли немногие участники. А вот шведу, имеющему в среднем по сезону точность ниже 80%, это удалось! И ни стартовавшие позже грозные полным составом норвежцы и французы, ни партнер по команде Себастьян Самуэльссон перекрыть результат Понсилуомы не смогли.

Норвежцы, несмотря на попадание в топ-десятку полным составом, впервые в сезоне оказались вне пьедестала почета в личных гонках! Хотя лидер Кубка мира Йоханнес Бё и показал скорость, с которой конкурировать не смог никто, но два промаха на первом рубеже оставили его только пятым.

Обошли норвежца два француза. Сначала на вторую позицию вышел Эмильен Жаклен, отстрелявшийся с одним промахом и проигравший Понсилуоме 13 секунд, а во второй половине стартового листа «козырем» оказался Симон Дестьё, исто прошедший огневые рубежи и опередивший партнера по сборной на две секунды!

Из поздних стартовых номеров оживление в гонку внес также Эдуард Латыпов, который перед стойкой показывал лучший график. Но промах на втором рубеже и слабый последний круг отправили «RBUшника» лишь на девятую позицию.

Из четверки стартовавших в спринте украинцев трое показали примерно равные результаты, хотя оценка выступления каждого из ребят может очень отличаться.

Дмитрий Пидручный в очередной раз подтвердил, что функционально к этому чемпионату он подошел очень здорово! Но в стрельбе капитану в спринте не повезло: в лежке и стойке не прошло по одному габариту, что сразу вычеркнуло Пидручного из числа претендентов на медали. Оставалось бороться за как можно более высокие позиции перед гонкой преследования – ведь Диме предстоит бороться за место в масс-старте. С этой задачей украинец справился неплохо, при двух промахах финишировав 23-м с минутным отставанием от времени победителя.

Примерно теми же словами можно охарактеризовать гонку в исполнении Артема Примы, который на дистанции был чуть медленнее, зато стрелял точнее. Артем ограничился одним промахом в лежке и на финише оказался на три секунды быстрее и на три позиции выше Пидручного, замкнув топ-двадцатку.

И если такие результаты двух опытных украинцев оставляют поле для недовольства результатом, то 30-е место Богдана Цымбала – личный рекорд 23-летнего сумчанина и первые в карьере очки, набранные в зачет Кубка мира! Залог такого успеха – идеальная точность при лучшей среди всех спортсменов скорострельности! Поздравляем, Богдан! Заметим, к слову, что по показателю скорости работы на огневых рубежах места Пидручного и Примы – также в десятке лучших, что свидетельствует о целенаправленной работе и подготовке ребят к эстафетам, где скорострельность имеет особенно большое значение.

А вот у стартовавшего первым из наших ребят сумчанина Антона Дудченко гонка совсем не пошла. Накануне Юрай Санитра говорил, что после переезда в Поклюку Антон столкнулся с акклиматизационными трудностями, что выбило его из тренировочного графика на несколько дней. Вероятно, это и помешало отработать сегодня на своем лучшем уровне. На огневых рубежах Дудченко допустил несвойственные для себя три ошибки, да и по скорости оказался худшим из наших ребят, финишировав в итоге 78-м.

Спринт чемпионата мира не внес особых изменений в борьбу за лидерство в общем зачете. Йоханнес Бё благодаря пятому месту в гонке еще немного нарастил преимущество над Стурла Легрейдом, который сегодня финишировал седьмым. За третье место ведут борьбу также два норвежца – Тарьей Бё и Йоханнес Дале. Дмитрий Пидручный остался лучшим из наших ребят и сохранил 29-ю строчку.

Зато в Кубке наций наши ребята вплотную приблизились к сборной Беларуси в борьбе за восьмое место – сейчас между двумя соседскими сборными всего три очка! Ну а лидерство норвежцев и здесь не вызывает сомнений – 607 очков перевеса над командой Франции.

Завтра в борьбу за личные медали ЧМ-2021 в Поклюке вступают женщины, которые также определят сильнейших в спринтерской гонке.

Спринт. Мужчины

1. Мартин Понсилуома (0+0) 24:41,1

2. Симон Дестьё (0+0) +11,2

3. Эмильен Жаклен (1+0) +12,9

...

20. Артем Прима (1+0) +1:01,8

23. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:05,0

30. Богдан Цымбал (0+0) +1:20,4

78. Антон Дудченко (2+1) +2:57,7