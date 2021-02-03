В Сумах дали 9 лет за сексуальное насилие над 6-летней девочкой

По приговору суда от 12 февраля обвиняемый признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Напоминаем, что мужчина около года проживал в г. Сумы с гражданской женой и ее 6-летней дочерью. 18 августа 2019 года воспользовавшись тем, что жена находилась в другой комнате, он совершил в отношении девочки сексуальное насилие. Через два дня ребенка забрали к себе бабушка с дедушкой. Ребенок жаловался на плохое самочувствие, а потом признался, в чем причина. Взрослые безотлагательно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт насилия подтвердился. Приговор обвиняемый ждал в СИЗО.
Мать девочки лишена родительских прав, ребенок проживает с бабушкой и дедушкой.