Жертвой Интернет-мошенника стала конотопчанка, которая пытаясь продать свадебное платье В полицию с заявлением о преступлении обратилась жительница города Конотоп.

Она рассказала правоохранителям, что утром, к ней позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником свадебного салона. Он сообщил, что хотел бы приобрести свадебное платье, которое женщина накануне выставила на продажу на одном из Интернет-сайтов объявлений.

Договорившись о цене, продавец выполнила все инструкции собеседника якобы для перечисления ей на карту денег.

А уже через некоторое время, заметив, что с ее карты исчезло 2000 гривен, поняла, что стала жертвой афериста.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры для установления личности злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.