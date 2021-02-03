Жертвой Интернет-мошенника стала конотопчанка, которая пытаясь продать свадебное платье

Она рассказала правоохранителям, что утром, к ней позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником свадебного салона. Он сообщил, что хотел бы приобрести свадебное платье, которое женщина накануне выставила на продажу на одном из Интернет-сайтов объявлений.
Договорившись о цене, продавец выполнила все инструкции собеседника якобы для перечисления ей на карту денег.
А уже через некоторое время, заметив, что с ее карты исчезло 2000 гривен, поняла, что стала жертвой афериста.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры для установления личности злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.