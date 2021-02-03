На Сумщине спасатели вытянули междугороднюю маршрутку из снежного сугроба (видео) Сегодня, 12 февраля, в 13:40, в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по Терещенко в г. Глухов.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter», который двигался по маршруту «Глухов - Киев», не справился с управлением и съехал в сугроб. Поняв, что самостоятельно освободить бус не удастся, водитель сразу же позвонил в Службу спасения, а 19 пассажиров самостоятельно вышли из автомобиля.

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на шасси МАЗ и буксировочного троса вытащили авто из снежного плена на дорогу, откуда водитель и пассажиры, поблагодарив, самостоятельно продолжил свой путь.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.