В Конотопе грузовик застрял в снегу, остановив движение трамваев (видео) Сегодня, 12 февраля, в 9:08 спасатели получили сообщение, что в г. Конотоп по проспекту Мира, на заснеженном участке дороги застряла грузовик.

Автомобиль находился вплотную к трамвайной колее, а это затрудняло движение общественному транспорту. Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 и буксировочного троса оттянули машину на безопасный участок дороги, откуда водитель самостоятельно продолжил свой путь, а движение по трамвайной колее было восстановлено.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.