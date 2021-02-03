В Конотопе грузовик застрял в снегу, остановив движение трамваев (видео)

Автомобиль находился вплотную к трамвайной колее, а это затрудняло движение общественному транспорту. Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 и буксировочного троса оттянули машину на безопасный участок дороги, откуда водитель самостоятельно продолжил свой путь, а движение по трамвайной колее было восстановлено.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.