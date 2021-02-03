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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40158

На Сумщине задержали очередного наркоторговца

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 31-летнему местному жителю, который совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

По решению суда 12 февраля подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог в размере 181 тыс. 600 грн.

По данным следствия, ранее судимый мужчина во время отбывания наказания в период испытательного срока через центр заместительной терапии в г. Киев путем мошенничества незаконно получил таблетки «Метадон», которые реализовывал заинтересованным лицам. В частности сотрудниками полиции задокументирован факт продажи за 200 грн 2 таблеток «Метадона». В то же время во время обыска у мужчины обнаружено и изъято 26 таблеток в трех заводских блистерах с надписью «Метадон-ЗН», которые содержат в своем составе наркотическое средство.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств или их аналогов) и ч. 2 ст. 308 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Право
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голова Сумської ОДА

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