На Сумщине мужчина в ванной перерезал себе горло Сегодня, 12 февраля, в Глухове произошла трагедия.

В многоквартирном доме по ул. Циолковского, 12 пытался покончить жизнь самоубийством местный житель. Мужчина хотел свести счеты с жизнью, перерезав себе вены и горло. Обнаружил его приятель, находящийся в этот момент в квартире.

Как стало известно журналистам Глухов.Инфо мужчина отправился в ванную комнату с телефоном, слушал музыку. Приятель сквозь дверь взывал к нему, мол что ты там так долго. На что тот ответил: “Дай мне немного времени”. Когда же обеспокоенный мужчина вошел в ванную комнату, увидел ужасную картину – приятеля в крови с перерезанными венами и горлом.

Тело пострадавшего с места событий увезла карета скорой помощи. На данный момент сотрудники Глуховского отдела полиции проводят следственно-оперативные мероприятия.