Сумський піаніст став стипендіатом Yamaha Music Foundation Всесвітньо відома корпорація YAMAHA music Gulf FZE, яка є найпотужнішим виробником музичних інструментів і звукового обладнання, починаючи з 1990 року проводить стипендіальну програму для студентів музичних навчальних закладів.

За цей час видатні молоді музиканти отримали стипендії від Yamaha Music Foundation на суму понад 1 мільйон євро.

У 2021 році стипендіальна програма Yamaha Music Foundation була спрямована на пошуки та відзнаку молодих талантів у царині фортепіанної музики. Одним із учасників цієї творчої події став яскравий, талановитий студент Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського Дмитро СЕМИКРАС, клас викладача-методиста, викладача вищої категорії Світлани Павлівни МОРОЗОВОЇ. Дмитро, під професійною опікою свого талановитого наставника, неодноразово виборював звання лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, підкорючи кращі музичні сцени світу. Вимоглива європейська публіка дає високу оцінку майстерності молодого піаніста.

За результатами відбіркового прослуховування Д.Семикрас увійшов до фіналу. Яскрава, віртуозна гра Дмитра вразила присутніх і за одноголосним рішенням міжнародного журі Дмитро СЕМИКРАС став одним з чотирьох переможців Стипендіальної програми YAMAHA 2020/2021 року в Україні.