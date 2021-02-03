Можно ли попасть в сумской роддом, не промочив ноги? Фото состояний тротуаров возле городского роддома на Троицкой выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«От за що я люблю Олександр Лисенко, так за стабільність. П'ятий рік кажу, що біля пологового будинку і жіночої консультації на Троїцькій замість тротуару присутній лише #мракжуть, і п'ятий рік Олександру Миколайовичу пофіг. Я лічно не вірю, а от Проня Прокопівна каже, що це помста Лисенка за те, що мешканці Троїцької не голосують за #батьківщину», - прокомментировал он.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко с 2014 года говорит, что нужно отремонтировать подъездные и подходные пути к сумским больницам, детсадам и школам, но воз и ныне там…